Жара не придет в Москву до конца июля, предупредили синоптики

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москву ожидает неустойчивая, но теплая погода, однако жары ждать до конца июля не стоит, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец телеканалу RT.

"Что касается погоды на предстоящую неделю, то она будет достаточно неустойчивой, но температурный фон останется в климатическом русле", — отметил специалист.

По его словам, настоящая жара — от 25° градусов тепла — придет в столичный регион не раньше чем в августе. До конца месяца воздух днем будет прогреваться не выше 19…24° градусов, а по ночам столбики термометров будут показывать примерно 10…15° градусов.

"То есть будет такое умеренное июльское тепло", — подчеркнул синоптик.

Ранее Росгидромет объявил в Москве и нескольких областях Центральной России "желтый" уровень погодной опасности — второй из четырех возможных. Синоптики предупредили, что на грядущей неделе в столичном регионе следует ожидать температуру в интервале 19…25 °C в дневные часы и 8…16 °C — в ночные.