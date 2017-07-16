В степных районах Кабардино-Балкарии ожидается жара до 38 градусов

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Сильная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие четыре дня на территории степных районов Кабардино-Балкарии, сообщает в воскресенье региональное ГУ МЧС.

"По представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, во второй половине дня 16, 17, 18 и 19 июля в степных районах республики ожидается сильная жара до 38 градусов", — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах в результате деформации асфальтового покрытия, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.