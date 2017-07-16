В Махачкале более тысячи человек вышли на митинг против абортов

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в митинге против абортов в Махачкале, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Зарина Агмадова.

Митинг был организован минздравом Дагестана в рамках акции "Подари мне жизнь". Она была запущена по всей стране в 2008 году по инициативе Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Главная цель акции – реализация долгосрочной программы, направленной на профилактику абортов, укрепление семьи, сохранение семейных традиций, объединение усилий государственных структур, различных общественных и религиозных организаций в борьбе за сохранение жизни неродившихся детей и здоровье женщин.

"В России и в мире аборты занимают второе место в структуре материнской смертности. Также это очень частая причина бесплодия. Нам есть еще куда стремиться: за последние 2,5 года в Дагестане родилось на 5 тысяч детей меньше, чем в предыдущие годы, и если бы удалось предотвратить все аборты, то снижения рождаемости у нас не было", — заявила на митинге начальник отдела охраны здоровья матерей и детей минздрава Дагестана Раиса Шахсинова.

По ее словам, из года в год в Дагестане число абортов снижается: с 7,7 тысячи в 2015 году до 7,2 тысячи в 2016 году.

Показатель частоты абортов в республике снизился с 8,6 до 8,5 на 1 тысячу женщин детородного возраста, тогда как в целом по России он составляет 22,8.