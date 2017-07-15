Концерт Depeche Mode в Москве будет охранять тысяча сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Порядка тысячи сотрудников Росгвардии обеспечат охрану на концерте известной британской группы Depeche Mode в Москве в субботу, сообщает ведомство.

"Около тысячи военнослужащих и сотрудников Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с сотрудниками МВД России обеспечивают безопасность зрителей на концерте группы Depeche Mode в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы Росгвардии развернуты у стадиона "Открытие арена", где вечером 15 июля состоится концерт группы.

В обеспечении безопасности мероприятия задействовано 700 военнослужащих и более 250 сотрудников ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве. Перед началом концерта кинологи со служебными собаками и сотрудники инженерных подразделений Росгвардии проверили стадион на предмет взрывных устройств.

Группа Depeche Mode – один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад. Музыканты впервые выступили в России в 1998 году, в целом группа дала уже 12 концертов в стране.