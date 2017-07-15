МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности на Кубани

КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в северо-восточных районах Кубани, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 15 июля 2017 года, во второй половине дня местами в северо-восточных районах края (Белоглинский, Новопокровский) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса", – говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что в большинстве остальных районов региона, включая Краснодар и черноморское побережье, с 16 по 18 июля сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс).

Спасатели просят соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить костры в лесных массивах и на берегах рек; не бросать на землю непотушенные сигареты; не выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру пожарных и спасателей: 101 или по телефону доверия ГУМЧС по Краснодарскому краю: 8 (861) 268-64-40 (звонок бесплатный).