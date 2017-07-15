Советник президента России заявил о росте природных угроз в Арктике

ВЫТЕГРА (Вологодская область), 15 июл – РИА Новости. Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий заявил о росте природных угроз в Арктике.
Он пояснил, что уменьшается площадь льдов в Арктике и возникают новые погодные явления, которые могут быть опасными в том числе для авиации.
"Чтобы снизить эти риски, надо обладать не только традиционной авиацией, но и беспилотной авиацией, экранопланами. Они могут действовать в разных погодных условиях", — сказал Бедрицкий, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вологодской области.
Бедрицкий отметил, что у МЧС есть все необходимые технологии, а само министерство является ведущей спасательной службой мира.