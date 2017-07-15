Советник президента России заявил о росте природных угроз в Арктике

ВЫТЕГРА (Вологодская область), 15 июл – РИА Новости. Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий заявил о росте природных угроз в Арктике.

"Угрозы со стороны природной среды, к сожалению, в Арктике нарастают", — сказал он журналистам. По словам Бедрицкого, "есть основания полагать, что средняя температура на Земле растет, климат теплеет, особенно в Арктике".

Он пояснил, что уменьшается площадь льдов в Арктике и возникают новые погодные явления, которые могут быть опасными в том числе для авиации.

"Чтобы снизить эти риски, надо обладать не только традиционной авиацией, но и беспилотной авиацией, экранопланами. Они могут действовать в разных погодных условиях", — сказал Бедрицкий, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вологодской области.

Он отвел МЧС России роль лидера в области внедрения новых разработок для обеспечения безопасности в Арктике. "МЧС — это министерство, которое ведет за собой всех остальных. Эта роль лидера сложная, но, тем не менее, МЧС успешно решает эти задачи", — сказал советник президента.

Бедрицкий отметил, что у МЧС есть все необходимые технологии, а само министерство является ведущей спасательной службой мира.