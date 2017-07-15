Необычный выставочный проект представят Музее Москвы

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Музей Москвы 1 августа представит выставочный проект "Три фестиваля". Он приурочен к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года, сообщает mos.ru.

Москва дважды принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов — в 1957 и 1985 годах. Оба события вошли в историю страны и города, став символами своего времени.

Часть выставки составят экспонаты из коллекции Музея Москвы. Это будут характерные для 1950-х и 1980-х годов предметы: открытки, значки, предметы быта, техника, одежда и даже автомобиль того времени, а также архивные фотографии.

В другой части экспозиции представят экспонаты, которые были собраны во время акции "Народный музей фестиваля", организованной Музеем Москвы и оргкомитетом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Жители столицы и других городов передали памятные вещи с символикой праздника прошлых лет из своих личных архивов.

Экспонаты выставки Музея Москвы оцифруют и представят в качестве мультимедийного интерактивного проекта на фестивале в Сочи.