Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» ждет юные таланты

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. 20 июля начинается фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". Для детей готовят увлекательную и насыщенную программу- от работы с 3D-принтером до создания мультфильма. В перерывах можно будет попробовать варенье, мороженое, смузи и другие угощения, сообщает mos.ru.

Тверская площадь превратится в пышный цветущий сад. Здесь будет работать школа садоводства, где дети создадут свой мини-сад, розарий и даже гастроклубму, на которой растут съедобные растения и приправы. Самых активных пригласят на скалодром и батуты, а любителей творчества — в школу изящных искусств на занятия графикой и живописью.

В "Зеленом маркете" на площади Революции ребят научат сажать цветы. В анимационном шале "Фабрика" проведут мастер-класс "Криомороженое: научно-кулинарное шоу", на котором детям покажут все этапы приготовления летнего лакомства. Еще там можно будет поставить увлекательные опыты, создать дизайн упаковки, узнать, что такое брендбук, и придумать собственный финансовый план по организации и развитию фабрики мороженого.

В "Сладкой лаборатории" в Новопушкинском сквере расскажут о необычных десертах. Гости приготовят слоистый коктейль, порисуют на молоке, построят домик из печенья и сгущенки. Они узнают о свойствах шоколада и современных технологиях его приготовления.

Показать свои таланты можно будет в летней арт-школе на Тверском бульваре (площадка около памятника Клименту Тимирязеву). Здесь юные гости смогут попробовать себя в роли фотографа или блогера. А около памятника Сергею Есенину, ждут будущих программистов и веб-дизайнеров.

О том, как придумывать персонажей мультфильмов, разрабатывать фоны и сюжеты, расскажут в "Мультистудии" в Климентовском переулке.

В детской библиотеке на Новом Арбате детей ждут мастер-классы по флористике, ботанической иллюстрации и скрапбукингу — искусству оформления фотоальбомов. Здесь расскажут о самых актуальных тенденциях в дизайне.

Необычное дизайн-бюро заработает на Кузнецком Мосту. На занятиях юные гости изучат основы монументального искусства, роспись по стеклу, различные техники декора. Еще им объяснят, что такое поп-арт и стрит-арт.

Кроме того, на улице Хачатуряна дети познакомятся с английским языком, на улице Маршала Чуйкова — с французским, на Профсоюзной — с итальянским, а на Сиреневом бульваре в Троицке — с португальским.

На всех площадках ребята смогут представить свои работы на конкурс по разработке дизайна упаковки конфет "Москва".