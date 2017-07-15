Кадыров в интервью на вопрос о геях в Чечне рассмеялся и назвал это ерундой

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO назвал ерундой заявления о задержаниях и похищениях геев в республике.

"Это ерунда", — сказал глава Чечни в ответ на соответствующий вопрос журналиста HBO, рассмеявшись перед ответом. Отрывок интервью был опубликован на странице телеканала в YouTube.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК. В середине июня Москалькова заявила, что к ней до сих пор не обратился ни один якобы пострадавший от преследования в Чечне гомосексуалист, готовый назвать свою фамилию.