УАЗ-гибрид, "Фантом" Джона Леннона, 84 штрафа на человека и рекорд Гиннесса

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. На минувшей неделе российский УАЗ представил сразу две новинки, одна из которых заставит владельцев "Газелей" схватиться за калькуляторы, Lada постепенно раскрывает подробности о двух универсалах Vesta, а Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми автомобильными рекордами. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

"Газель", посторонись

На прошедшей неделе Ульяновский автозавод (УАЗ) объявил сразу о двух перспективных новинках в своем модельном ряду.

© Фото : УАЗ УАЗ Профи © Фото : УАЗ УАЗ Профи

В сентябре 2017 года УАЗ начнет производство новой коммерческой модели "Профи", которая должна составить конкуренцию "Газели". Новинка будет предлагаться с двумя типами платформ грузоподъемностью 1,5 тонны (до пяти европаллет). Под капотом разместится новый мотор ZMZ-PRO мощностью 160 л.с., а тяга к задней оси будет поступать через трансмиссию корейского производства. Машина будет поставляться в двух комплектациях — "Стандарт" и "Комфорт". Их стоимость пока названа только с учетом скидок по трейд-ин: 649 000 и 699 000 рублей соответственно. В список стандартного оборудования войдут ABS и EBD, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, обогрев и электрорегулировка боковых зеркал. В более дорогой версии будут кондиционер, сигнализация, противотуманные фары, регулировки сиденья водителя по высоте и поясничному подпору, аудиосистема с двумя динамиками, USB и поддержкой MP3, электрообогрев лобового стекла по всему периметру, подогрев сидений и аккумулятор повышенной емкости (75А). В списке опций за доплату: блокировка заднего дифференциала, система помощи при парковке, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и возможностью интеграции навигационной системы.

© Фото : УАЗ УАЗ Профи гибридная установка © Фото : УАЗ УАЗ Профи гибридная установка

Вторая новинка УАЗ пока еще в разработке. На Международном промышленном форуме "Иннопром" компания продемонстрировала прототип гибридной модификации "Профи". Привод состоит из бензинового двигателя, стартера-генератора и электромотора мощностью 105 кВт (143 л.с.) и 469 Нм. Энергия накапливается в батареях. По данным производителя, гибридный грузовик сможет проехать без дозаправки до 1000 километров, из которых до 100 км — исключительно на электротяге.

Сколько машин в России?

Согласно статистике МВД России, в стране зарегистрировано 52,5 миллиона транспортных средств. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Если сопоставить эту цифру с населением России (по данным за 2017 год — 146 804 372 человека), то в теории получится, что каждый третий житель нашей страны владеет одной машиной. Если исключить корпоративный и ведомственный транспорт, статистика, конечно, будет скромнее. В министерстве также отметили, что автопарк растет слишком стремительно и пропускная способность дорог за ним не поспевает.

Lada и газ

На одном из стендов выставки "Иннопром" "АвтоВАЗ" провел презентацию Lada Vesta CNG — седана, работающего на сжатом природном газе. С 10 июля эту машину можно приобрести в официальных салонах марки, дилеры попросят за нее без малого 600 тысяч рублей с учетом государственных субсидий.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Lada Vesta CNG © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Lada Vesta CNG

Vesta CNG оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., который может работать как на бензине, так и на метане. Газ хранится в металлокомпозитном баллоне емкостью 90 литров, который помещен в багажник. Объем последнего стал меньше, но место для запасного колеса сохранилось. По словам автопроизводителя, использование газа позволит снизить расходы на топливо в три раза.

"Авоська"

Компания Audi рассекретила новый седан A8 — самую продвинутую на сегодняшний день модель немецкой марки. На первых порах автомобиль будет комплектоваться пятью двигателями: 3,0-литровыми дизельным и бензиновым V6 мощностью 286 и 340 л.с., 4,0-литровыми V8 мощностью 460 л.с. (бензин) и 435 л.с. (дизель), а также 6,0-литровым W12 мощностью 585 л.с. Все моторы оснащены 8-ступенчатым "автоматом".

© Фото : Audi Audi A8 © Фото : Audi Audi A8

Отныне в салоне Audi A8 сложно будет найти физические клавиши: они остались в минимальном количестве только на руле и за ним. Вся центральная консоль теперь сенсорная. О такой прием уже однажды обжегся британский Jaguar, посмотрим, как выйдет у "немца".

© Фото : Audi Audi A8 © Фото : Audi Audi A8

Некоторые решения применены впервые: помимо уже привычных массажных кресел, в дорогих комплектациях будет устанавливаться правое пассажирское сиденье с массажем для… ног! Кроме того, помимо 12 ультразвуковых датчиков, пяти видеокамер, инфракрасной камеры и четырех радаров, в Audi A8 установлен лазерный сканер. Все это не только помогает в движении водителю, но и позволит обойтись без человека за рулем — в режиме автопилота. Пока седан может ехать сам только на определенных дорогах, но его полный функционал обещают активировать в 2019 году.

Двигатель "Кортежа"

Новые подробности о проекте "Кортеж" рассказал СМИ начальник отдела перспективных технологий и развития ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный институт" (НАМИ) Кирилл Казмирчук. По его словам, к уже известным двигателям V8 и V12 будет добавлен еще один — рядный четырехцилиндровый мощностью около 250 л.с.

© ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн седана из проекта "Кортеж" © ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн седана из проекта "Кортеж"

Как утверждает сотрудник НАМИ, только агрегат V8 проектной мощностью 650 л.с. был разработан с участием Porsche Engineering, остальные два мотора созданы институтом самостоятельно. Первая партия из 14 машин проекта "Кортеж" должна быть передана ФСО в конце 2017 года. Весной 2018-го лимузин проекта "Кортеж" повезет нового президента России во время инаугурации.

Восемьдесят четыре штрафа

На этой неделе телеканал 360 сообщил об автовладельце-рекордсмене, который разом оплатил 84 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Сделал он это только после того, как служба судебных приставов запретила злостному неплательщику управлять машиной. Чтобы не лишиться водительских прав, автолюбитель выложил 247 тысяч рублей, а также 79 тысяч рублей за неисполнение ранее предъявленных требований.

Внутри "сарая"

Пару недель назад Lada представила два новых универсала: Vesta SW и Vesta SW Cross. Однако, по давней маркетинговой традиции, фотографии интерьера и другие подробности "АвтоВАЗ" решил придержать, но ненадолго.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Lada Vesta SW Cross © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Lada Vesta SW Cross

Отделка салона будет выполнена с применением оранжевых акцентов в оформлении сидений, панелей и приборного щитка (скорее всего, только в богато оснащенных версиях). Объем багажника составит 480 литров при разложенных сиденьях и 825 литров при сложенных. Еще 95 литров будут спрятаны под полом грузового отсека. Показатели не самые выдающиеся, но тут указаны цифры при загрузке до подоконной линии, а не под потолок, как обычно.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Lada Vesta SW Cross © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Lada Vesta SW Cross

Lada Vesta SW и Vesta SW Cross можно будет купить с подогревом задних сидений и USB-портом для пассажиров второго ряда. Также в списке оборудования в зависимости от комплектации можно будет увидеть климат-контроль, круиз-контроль и мультимедийную систему с сенсорным экраном.

"Фантом" Джона Леннона

В честь 50-летия выхода в свет альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles марка Rolls-Royce вновь покажет знаменитый Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона. Сейчас машина находится в коллекции Королевского музея Британской Колумбии в Канаде.

© Фото : Rolls-Royce Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона © Фото : Rolls-Royce Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона

Машину привезут в Лондон на выставку Rolls-Royce The Great Eight Phantoms, которая пройдет в квартале Бонд-стрит. Кстати, именно здесь в конце 1960-х Леннон часто проезжал на своем автомобиле. Лимузин сначала был черным, но затем музыкант раскрасил его в психоделические цвета. Внутри вместо задних сидений были установлены двуспальная кровать, телевизор, телефон, холодильник, а также проигрыватель пластинок и аудиосистема с внешним динамиком.

На этом автомобиле группа The Beatles приехала на вручение ордена Британской империи, а в 1969 году Леннон вернулся на нем во дворец, чтобы отказаться от титула в знак протеста — в том числе против войны во Вьетнаме. Позже Rolls-Royce Phantom V Джона время от времени использовался участниками групп The Rolling Stones и The Moody Blues, а также Бобом Диланом.

Рекорды Гиннесса

Поводов вспомнить о знаменитой Книге рекордов Гиннесса сразу два. Первый дал новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace, представленный на этой неделе. Во время презентации модели британский автомобиль выполнил сложный трюк с переворотом — "бочку". Под управлением Терри Гранта, обладателя 21 рекорда Гиннесса, машина совершила прыжок на расстояние 15 метров, перевернувшись вокруг своей оси на 270 градусов. Среди серийных машин такого еще не было.

Второй рекорд принадлежит не автомобилю и его водителю, а трюкачу Далтону Смиту. Молодой человек перепрыгнул через три стоящих в ряд автомобиля Nissan Juke, всего один раз приземлившись между ними. В результате был обновлен мировой рекорд в категории "прыжок на "пого-стик" через максимальное число стоящих в ряд автомобилей". Выполнение прыжка было записано на новую камеру Nissan JukeCam с обзором 360 градусов, интегрированную в кроссовер: для нее в машине предусмотрено специальное крепление на передней панели. В автомобиле камера работает как видеорегистратор, но с легкостью может быть перемещена на шлем или в любое другое место для съемок активного отдыха своего владельца.