Путин уверен, что машины рано или поздно заменят людей на рабочих местах

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что машины рано или поздно заменят людей на их рабочих местах, но задача государства — принять меры для предотвращения негативных социальных последствий этого.

"Заменят (машины человека на рабочих местах), конечно", — заявил он на встрече с работниками Лебединского ГОКа, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства напомнил, что эта же проблема существовала еще в Великобритании во время технологической революции, тогда она привела к особого рода бунтам рабочих. Путин отметил, что для предотвращения негативных последствий этого неизбежного процесса государство должно правильно прогнозировать ситуацию и заниматься в том числе переподготовкой кадров.

"При внедрении новых технологий, конечно, рабочие будут высвобождаться, но нужно заранее подумать о том, как и где эти люди будут работать", — подчеркнул он. По словам президента, эти оценки нужно делать "спокойно и без всяких рывков и по-деловому". Путин подчеркнул, что подготовка таких оценок и прогнозов — задача стратегии развития РФ на ближайшие годы и других документов стратегического планирования.