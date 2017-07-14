В Липецке открылась школа имени погибшего в Сирии летчика Пешкова

ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Школа, названная в честь погибшего в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова, открылась в одном из микрорайонов Липецка, сообщила в пятницу администрация области.

"Сегодня в 29-м микрорайоне областного центра состоялось торжественное открытие новой школы. Оборудованная по самым современным стандартам, в День знаний она распахнет свои двери для 600 учеников", — говорится в сообщении.

По данным областной администрации, общая площадь нового учебного заведения 17,2 тысячи квадратных метров, на его строительство из бюджетов всех уровней потрачено более 660 миллионов рублей. Школа оборудована лабораторией для изучения инновационных технологий 3D-моделирования и прототипирования, двумя бассейнами, двумя спортивными и тренажерным залами, залами хореографии, изостудии, музыкальным классом.

"Школа, которой присвоен №30, рассчитана на юных жителей микрорайонов "Победа" и "Европейский"… Новая школа будет носить имя Олега Пешкова. Рассматривается вопрос установки на ее территории бюста Героя Российской Федерации и создания здесь музея липецкой авиации", — сообщают областные власти.

Российский Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над сирийской территорией и упал в 4 километрах от границы с Турцией. Анкара утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генштаб РФ заявил, что самолет границу не пересекал, это подтверждали данные сирийской ПВО. Пилот Су-24 Олег Пешков после катапультирования был расстрелян с земли боевиками. Погибшему летчику было присвоено звание Героя России, его похоронили в Липецке на городском кладбище. Имя Олега Пешкова увековечено на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке. Школе в Липецкой области, где учатся дети героя и где он сам не раз выступал на уроках мужества, присвоено имя летчика. Мемориальная доска памяти летчика уже появилась в селе Косиха под Барнаулом, где Пешков родился и вырос.