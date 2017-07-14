В Липецке открылась школа имени погибшего в Сирии летчика Пешкова

ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Школа, названная в честь погибшего в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова, открылась в одном из микрорайонов Липецка, сообщила в пятницу администрация области.
"Сегодня в 29-м микрорайоне областного центра состоялось торжественное открытие новой школы. Оборудованная по самым современным стандартам, в День знаний она распахнет свои двери для 600 учеников", — говорится в сообщении.
По данным областной администрации, общая площадь нового учебного заведения 17,2 тысячи квадратных метров, на его строительство из бюджетов всех уровней потрачено более 660 миллионов рублей. Школа оборудована лабораторией для изучения инновационных технологий 3D-моделирования и прототипирования, двумя бассейнами, двумя спортивными и тренажерным залами, залами хореографии, изостудии, музыкальным классом.
"Школа, которой присвоен №30, рассчитана на юных жителей микрорайонов "Победа" и "Европейский"… Новая школа будет носить имя Олега Пешкова. Рассматривается вопрос установки на ее территории бюста Героя Российской Федерации и создания здесь музея липецкой авиации", — сообщают областные власти.