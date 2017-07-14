Гурцкая призвала проверить условия заключения инвалидов в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая в связи с резонансным делом осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева выступила с предложением провести мониторинг условий содержания инвалидов в местах лишения свободы.

Двадцативосьмилетнего Мамаева, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, суд в Москве 30 июня приговорил к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора инвалида-колясочника поместили в СИЗО "Матросская тишина", где он провел больше недели. После из СИЗО он был переведен в больницу для обследования.

"Эта ситуация высветила серьезную проблему — нахождение инвалидов в тюрьмах и местах предварительного заключения. Насколько условия позволяют вести хотя бы относительно нормальную жизнь. Мониторинг данной темы мы предлагаем организовать совместно с Советом Федерации… Предложение в проект постановления Совета Федерации нами уже направлено", — заявила Гурцкая РИА Новости в пятницу.

Она подчеркнула, что не ставит под сомнение приговор, но считает, что "когда здоровый соучастник получает меньший срок, чем человек с серьезной инвалидностью, это как минимум странно".