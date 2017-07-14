Руденя: в Тверской области продолжат борьбу с нелегальной миграцией

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство Тверской области продолжит ужесточать борьбу с нелегальной миграцией, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Сегодня одной из основных задач является укрепление и развитие региональной экономики. Элемент этой работы — борьба с нелегальной миграцией. Нужны системные меры, которые позволят минимизировать миграционный поток и сделать его управляемым ровно настолько, насколько этого требует региональная экономика", — сказал Руденя журналистам в пятницу на церемонии вручения служебных автомобилей уполномоченным полиции Тверской области.

По его словам, важным шагом в решении этих задач станет создание регионального миграционного центра.

"Мы уже видим положительную динамику в регионе. Зафиксирована тенденция по снижению числа так называемых "резиновых" квартир. Можно сказать, что сегодня Тверская область перестала упоминаться как территория, где можно беспроблемно легализоваться", — отметил глава региона.

Работа по упорядочению миграционных процессов ведется совместно с управлением МВД по Тверской области. По словам начальника регионального управления МВД Владимира Андреева, в первом полугодии 2017 года количество мигрантов в регионе уменьшилось на 5%, снизилась их криминальная активность, за шесть месяцев мигрантами совершено на 40% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Другие новости региона читайте здесь