ВТБ намерен перевести зарплату столичных бюджетников на карту москвича

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВТБ и правительство Москвы обсуждают возможность перевода зарплат столичных бюджетников на социальную карту москвича, сообщил вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Иван Пятков.

"В правительстве Москвы, действительно, рассматривается расширение проекта "Карта москвича". Планируется, что она будет предоставляться, в том числе, и сотрудникам бюджетных организаций и учреждений, и на неё будет перечисляться заработная плата", — сказал Пятков.

Он подчеркнул, что карты москвича, куда будут перечисляться зарплаты бюджетникам, должны функционировать на платформе национальной платёжной системы, так как все ожидаемые поступления на эти карты будут идти из бюджета.

Ранее на одном из круглых столов в рамках международного финансового конгресса Пятков сообщил, что до конца года ВТБ планирует выпустить более полумиллиона карт по проекту социальной карты москвича на базе платежной системы "Мир".

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Документ обязывает банки до 1 июля обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки будут обязаны выдавать карту "Мир". При этом полностью перейти на нее бюджетники должны до 1 июля 2018 года. Пенсионеры же смогут получить карты "Мир" взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже 1 июля 2020 года.