ГД приняла во втором чтении проект об условиях закупок для детских домов

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект, определяющий условия закупок у единственного поставщика детскими домами.

"Принятие проекта федерального закона позволит организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлять закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)", — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящий момент приобретение личных вещей для воспитанников таких организаций затрудняется в связи с порядком закупки товаров, установленным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно предлагаемому нововведению, детские дома смогут осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 миллионов рублей.

Во втором чтении законопроекта была отклонена поправка, которая позволяет осуществлять закупки на таких же условиях организациям социального обслуживания и медицинским организациям. Согласно отклоненной поправке, детские дома, которые относятся к социальным или медицинским учреждениям, могли бы воспользоваться данным правом наряду с организациями, находящимися в системе образования.