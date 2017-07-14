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Общество

Шаймиев привел пример компромисса между церковью и музеем

13:0714.07.2017
(обновлено: 13:29 14.07.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана Минтимер Шаймиев. Архивное фотоМинтимер Шаймиев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана

КАЗАНЬ, 14 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Татарстане, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, останутся в ведении Русской православной церкви, это станет примером компромисса церкви и музея, сообщил в интервью РИА Новости государственный советник Татарстана, возглавляющий республиканский фонд "Возрождение", Минтимер Шаймиев.

Праздник Сабантуй. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Решение о включении Успенского собора в список всемирного наследия ЮНЕСКО было принято в минувшее воскресенье на 41-й сессии комитета всемирного наследия, прошедшей в польском Кракове.

Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX веков. Собор строился с 1556 по 1560 годы псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В интерьере собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI — начала XVII веков площадью более 1 тысячи квадратных метров, иконостас с иконами XVI-XVII веков. Уникальность фресок состоит и в том, что они являются графическим отражением решений Стоглавого собора 1551 года, соборов 1553-1555 годов, историческое значение которых важно не только для России, но и в целом для восточно-православной церкви и истории иконописи.

"Я думаю, мы находим взаимопонимание. Коль делаем благое дело, мы должны учесть и интересы епархии, и то, каким образом сделать объект всемирного наследия доступным для туристов. Должен отдать должное, владыка Феофан (митрополит Казанский и Татарстанский) активно участвует в этих процессах. Думаю, что Успенский собор и монастырь сохранят принадлежность епархии", — сказал Шаймиев.

По информации госсоветника Татарстана, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы проводить службы в храме по большим праздникам. При этом в нижнем этаже Никольского собора, расположенного рядом с Успенским собором, создается музейный комплекс, который обеспечит больший доступ для туристов.

Шаймиев отметил, что ранее видел в других регионах ситуации, когда недопонимание между религиозными организациями и властными структурами, однобокий подход к решению вопроса приводили к конфликтам.

"Я считаю, что министерство культуры республики, фонд "Возрождение" совместно с епархией довольно конструктивно подходят к этим вопросам, будем и впредь находить решения. Думаю, мы должны стать примером того, как находить общий язык в таких ситуациях", — подчеркнул он.

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