КС призвал обязать суды вести аудио- и видеозапись заседаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Конституционный суд РФ считает необходимыми ввести на законодательном уровне требование осуществлять аудио- и видеозапись судебных заседаний в российских судах, заявил журналистам судья КС Александр Бойцов.

"Необходимо внедрять аудиозаписи и видеозаписи судебных заседаний, это может стать хорошим подспорьем для апелляционной инстанции", — сказал судья Бойцов, комментируя решение КС, посвященное правилам рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания, в котором также содержится призыв к скорейшему внедрению в судах аудио- и видеозаписи хода судебного заседания.

По его словам, сегодня в КС "дали понять законодателю, чтобы он озаботился этим вопросом".

"Этот вопрос, думаю, будет в обозримом будущем решен", — сказал Бойцов. По его мнению, установка оборудования для видеозаписи может обойтись недешево, однако ведение аудиозаписи не потребует больших расходов.