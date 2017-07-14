Около 2,6 тысячи вологжан переселят из ветхого жилья в 2017 году

ВОЛОГДА, 14 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Порядка 2,6 тысяч жителей Вологодской области переедут в этом году в новые квартиры в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья, что более чем на тысячу человек больше, чем в прошлом году, сообщил РИА заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

"В рамках четвертого этапа реализации программы в общей сложности будет переселено 2,6 тысячи человек, в 2016 году было переселено 1,431 тысяч человек из 157 аварийных домов. В целом за весь период действия программы мы переселили порядка 10 тысяч человек", — сказал Тушинов.

Замгубернатора выразил уверенность вы том, что программа расселения аварийного жилья на текущий год будет выполнена в срок до 1 сентября. По его словам, проблемы пока остаются на двух объектах — при строительстве дома в поселке Депо Вытегорского района и дома в Кирилловском районе. Если в первом случае задержки были вызваны некачественной работой подрядчиков, то в последнем — долго шел процесс согласования земельного участка, расположенного в границах национального парка "Русский Север".