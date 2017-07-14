Грунт на полигон "Кучино" в Балашихе будут завозить круглосуточно

МОСКВА, 14 июл — РИА Недвижимость. Грунт для засыпания закрытого полигона ТБО "Кучино" в Балашихе будут завозить в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной Думы.
"Жители пожаловались на то, что организация, занимающаяся подготовкой полигона к рекультивации, не обеспечивает доставку достаточного количества земли, грузовики едут на объект полупустыми, а их количество не соответствует установленному – вместо 120 грузовиков в день бывает, что на свалку приезжают около 60", – приводятся в сообщении слова члена комитета по экологии и природопользованию Московской областной Думы Александра Орлова по итогам заседаний рабочей группы по полигону "Кучино", которые прошли в Балашихе 12 и 13 июля.
Как ранее сообщало РИА Новости, на мусорный полигон "Кучино" пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня этого года. Президент потребовал подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня. Тогда же министр экологии Московской области Александр Коган сообщил журналистам, что полигон могут превратить в горнолыжный спуск или экстрим-парк. Для этого полигон планируется обтянуть герметичной пленкой и засыпать грунтом от трех до пяти метров. По подсчетам министра, стоимость рекультивации полигона может составить порядка 4 миллиардов рублей.