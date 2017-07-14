Движение транспорта ограничено на юго-западе и северо-западе Москвы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Из-за строительства участка Северо-Западной хорды на нескольких соседних улицах ввели ограничения для транспорта, сообщает сайт mos.ru.

До 30 декабря круглосуточно ограничено движение на одной полосе Крылатской улицы в районе дома 2, на двух полосах улицы Нижние Мнёвники от дома 37б, строения 1 до дома 106, а также на двух полосах улицы Народного Ополчения от дома 3 до дома 10.

На время реконструкции инженерных сетей ограничения ввели и на Ленинском проспекте. До 13 августа круглосуточно будет закрыта полоса проезжей части от дома 78 до дома 87, в районе домов 67 и 57, а также на участке дублера проспекта от дома 55/1, строения 1 до дома 49, строения 5.

С 15 июля по 9 августа круглосуточные ограничения введут на полосе дублера Ленинского проспекта в районе дома 47, строения 1 и дома 45. Кроме того, с 24 июля по 31 августа движение ограничат на полосе дублера от пересечения с улицей Академика Зелинского до дома 41/2.