В Москве установят 195 дополнительных паркоматов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В этом году в Москве установят еще 195 паркоматов, сообщает сайт mos.ru.

Дополнительные терминалы появятся на тех улицах, где уже действует платная стоянка.

Они появятся в том числе в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других. Дополнительные паркоматы установят также на вылетных магистралях и крупных улицах города — Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, улице Косыгина и других оживленных участках.

Сейчас в зоне платной стоянки действует более 800 паркоматов. Карту можно посмотреть на портале открытых данных. После появления новых их станет на четверть больше.