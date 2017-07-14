В Москве откроют две спортплощадки с видеоуроками

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Первые городские инновационные спортплощадки, где можно будет заниматься по видеоурокам, появятся в Москве, две из них откроют к сентябрю, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Над снарядами разместят QR-коды. Считав их с помощью смартфона, пользователи попадут на сайт с видео, поясняющим, как правильно выполнять упражнения. Первые две площадки появятся уже к сентябрю", — говорится в сообщении.

По данным портала, одна площадка будет расположена на северо-востоке Москвы, в парке "Сад будущего" (также известном как усадьба Леоново), который сейчас благоустраивают. Вторая площадка появится в центре города, на Земляном Валу, во дворе жилого дома 32.

Как отмечается, на спортплощадках горожане смогут заниматься не только воркаутом, но и кроссфитом, антигравити-йогой, тяжелой атлетикой и боксом. На площадках появятся боксерская груша и канат для занятий кроссфитом.

Поясняется, что спортивная площадка в "Саду будущего" рассчитана на москвичей любого возраста и уровня подготовки. С помощью QR-кодов москвичи смогут перейти к просмотру видеоуроков с упражнениями на брусьях, перекладине, рукоходе, канате и других снарядах. Всего для просмотра будет доступно 13 коротких роликов продолжительностью от 10 до 25 секунд.