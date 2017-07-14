В России может пройти форум с участием городов-побратимов из США

ВИРДЖИНИЯ-БИЧ, 14 июл — РИА Новости. Представительство Россотрудничества в Вашингтоне обсуждает проведение крупномасштабного форума с участием американских городов-побратимов на территории России, рассказал РИА Новости в кулуарах 61-го ежегодного форума, проводимого этой организацией, директор Российского культурного центра Олег Жиганов.

Ежегодный форум Международной ассоциации городов-побратимов США проходит в четверг в Вирджиния-Бич, штат Виргиния.

"Мероприятие продемонстрировало серьезную заинтересованность в развитии сотрудничества между породненными городами России и США. Рассчитываем на то, что итоги конференции в Вирджинии-Бич станут основой для организации в будущем крупномасштабного российско-американского форума городов-побратимов", — сказал Жиганов.

Исполнительный директор совета Ассоциации муниципальных образований Московской области Олег Иванов добавил, что намерен предложить провести форум в Московской области. "Я буду рекомендовать мою родную Московскую область в качестве одного из регионов (где может состояться этот форум)", — сказал он.

По словам Иванова, это будет весьма удобно, "поскольку с одной стороны, недалёко от Москвы, с другой — местное самоуправление там довольно развито".

"Будем надеяться, что мы подготовим такой форум в следующем году с более активным участием наших муниципальных руководителей", — заключил он.