"Аэрофлот" 14 июля отменяет ряд рейсов из-за непогоды

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" в пятницу, 14 июля, отменяет или переносит ряд региональных и международных рейсов из-за плохой погоды, сообщает компания в четверг.

Компания отменяет рейсы из "Шереметьево" в Уфу (SU1260), Ставрополь (SU1364), Челябинск (SU1422), Будапешт (SU2030), Стамбул (SU2132), Дюссельдорф (SU2152), Осло (SU2174), Хельсинки (SU2206), Дрезден (SU2344), Тюмень (SU1506), Набережные Челны (SU1252), Воронеж (SU1354), Франкфурт (SU2304), а также Казань (SU1194).

Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

Помимо этого, "Аэрофлот" переносит вылет ряда рейсов с 14 июля. Так, рейс из "Шереметьево" в Сочи (SU1132, будет выполнен как SU2904) планируется отправить в 3.55 мск, Барселону (SU2512) — в 1.15 15 июля, Копенгаген (SU2496) — в 0.30 15 июля, Ларнаку (SU2070) — в 1.30 15 июля, Анапу (SU1144, будет выполнен как SU2609) — в 5.50 15 июля, Астрахань (SU1172 будет выполнен как SU2900) — в 3.10 15 июля, Прагу (SU2016) — в 22.15, Волгоград (SU1184, будет выполнен как SU2902) — в 3.10 15 июля, Минеральные Воды (SU1314) — в 23.10, Самару (SU1214) — в 23.30, Екатеринбург (SU1406) — в 23.30, Нижний Новгород (SU1222, будет выполнен как SU1776) — в 3.05 15 июля, Воронеж (SU1352, будет выполнен как SU1770) — в 4.50 15 июля, Афины (SU2112) — в 0.50 15 июля, Стокгольм (SU2386) — в 1.00 15 июля, Рим (SU2404) — в 1.15 15 июля, Нижнекамск (SU1250) — в 2.15 15 июля.

Также 14 июля изменено время вылета ряда рейсов в "Шереметьево" — из Афин (SU2113 будет выполнен как SU2699) на 5.50 по местному времени, из Барселоны (SU2513 будет выполнен как SU2703) — на 6.45 по местному времени, Копенгагена (SU2497 будет выполнен как SU2707) — на 4.35, Ларнаки (SU2071 будет выполнен как SU2709) — на 6.20, Екатеринбурга (SU1401) — на 15.35, Белгорода (SU1371) — на 15.05, Стокгольма (SU2387) — на 4.10 15 июля, Рима (SU2405 будет выполнен как SU2701) — на 6.15 15 июля.

В четверг региональные управления МЧС предупреждали о ветре скоростью до 20 метров в секунду, грозах, дождях и граде в регионах Центральной России вечером в четверг и в пятницу.