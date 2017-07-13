США
14.0714 июля00:22МСК
USD60.18-0.44
EUR68.81-0.64
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

"Аэрофлот" 14 июля отменяет ряд рейсов из-за непогоды

23:4613.07.2017
(обновлено: 23:47 13.07.2017)
0970
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамолета А-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фотоСамолета А-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" в пятницу, 14 июля, отменяет или переносит ряд региональных и международных рейсов из-за плохой погоды, сообщает компания в четверг.

Град. Июнь 2017
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Спасатели вновь предупреждают о сильном ветре, дождях и граде в ЦФО

Компания отменяет рейсы из "Шереметьево" в Уфу (SU1260), Ставрополь (SU1364), Челябинск (SU1422), Будапешт (SU2030), Стамбул (SU2132), Дюссельдорф (SU2152), Осло (SU2174), Хельсинки (SU2206), Дрезден (SU2344), Тюмень (SU1506), Набережные Челны (SU1252), Воронеж (SU1354), Франкфурт (SU2304), а также Казань (SU1194).

Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

Помимо этого, "Аэрофлот" переносит вылет ряда рейсов с 14 июля. Так, рейс из "Шереметьево" в Сочи (SU1132, будет выполнен как SU2904) планируется отправить в 3.55 мск, Барселону (SU2512) — в 1.15 15 июля, Копенгаген (SU2496) — в 0.30 15 июля, Ларнаку (SU2070) — в 1.30 15 июля, Анапу (SU1144, будет выполнен как SU2609) — в 5.50 15 июля, Астрахань (SU1172 будет выполнен как SU2900) — в 3.10 15 июля, Прагу (SU2016) — в 22.15, Волгоград (SU1184, будет выполнен как SU2902) — в 3.10 15 июля, Минеральные Воды (SU1314) — в 23.10, Самару (SU1214) — в 23.30, Екатеринбург (SU1406) — в 23.30, Нижний Новгород (SU1222, будет выполнен как SU1776) — в 3.05 15 июля, Воронеж (SU1352, будет выполнен как SU1770) — в 4.50 15 июля, Афины (SU2112) — в 0.50 15 июля, Стокгольм (SU2386) — в 1.00 15 июля, Рим (SU2404) — в 1.15 15 июля, Нижнекамск (SU1250) — в 2.15 15 июля.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Также 14 июля изменено время вылета ряда рейсов в "Шереметьево" — из Афин (SU2113 будет выполнен как SU2699) на 5.50 по местному времени, из Барселоны (SU2513 будет выполнен как SU2703) — на 6.45 по местному времени, Копенгагена (SU2497 будет выполнен как SU2707) — на 4.35, Ларнаки (SU2071 будет выполнен как SU2709) — на 6.20, Екатеринбурга (SU1401) — на 15.35, Белгорода (SU1371) — на 15.05, Стокгольма (SU2387) — на 4.10 15 июля, Рима (SU2405 будет выполнен как SU2701) — на 6.15 15 июля.

В четверг региональные управления МЧС предупреждали о ветре скоростью до 20 метров в секунду, грозах, дождях и граде в регионах Центральной России вечером в четверг и в пятницу.

Прогноз погоды на ria.ru >>

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Уровни опасности погоды

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена