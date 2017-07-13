Толстой попросит мэрию проверить факты собраний жильцов по реновации

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы по реновации Петр Толстой намерен обратиться в мэрию Москвы с просьбой проверить деятельность префектур, на территории которых выявлены факты незаконного проведения собраний собственников жилья по вхождению в программу реновации.
"Они кем себя воображают? Все собрания собственников жилья многоквартирных домов, которые проводятся после 1 июля, не имеют никакой юридической силы и никакого отношения к реновации иметь не могут",- заявил Толстой в ходе заседания рабочей группы.
"Я переговорю с заместителем мэра на эту тему, и мы постараемся этот вопрос в оперативном порядке решить. Федеральный закон на нашей стороне", — добавил вице-спикер Госдумы. Толстой также призвал жильцов, сталкивающихся с такими ситуациями, активно подавать заявления в прокуратуру.
Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".