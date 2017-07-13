Спасатели вновь предупреждают о сильном ветре, дождях и граде в ЦФО

ВОРОНЕЖ, 13 июл — РИА Новости. Дожди, грозы, град и ветер скоростью до 20 метров в секунду ожидаются в ряде регионов Центральной России вечером в четверг и в пятницу, сообщают региональные управления МЧС.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Во вторник спасатели предупреждали о непогоде в пяти областях ЦФО, а накануне — уже в 11 регионах.

"По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 июля до 21 часа 14 июля 2017 года… дожди, ночью местами небольшие, в отдельных районах сильные, местами грозы, град. Ночью и утром местами туман. Ветер с порывами при грозе местами от 15 до 20 метров в секунду", — сообщает главное управление МЧС региона.

Такая же погода, по данным региональных управлений МЧС, ожидается вечером в четверг и в пятницу в Липецкой и Курской областях. В Тамбовской и Брянской областях — дожди, грозы и ветер до 18 метров в секунду, в Тульской области — грозы, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду, в Тверской — сильные дожди.

Во Владимирской области, согласно сообщению УМЧС, ожидаются дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 20 метров в секунду. В Ивановской и Смоленской областях в пятницу прогнозируются грозы, дожди и ветер до 17 метров в секунду. Кроме того, в Смоленской области, по данным синоптиков, может выпасть град.

Спасатели предупреждают: из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможен рост количества ДТП на дорогах, травматизма среди населения.