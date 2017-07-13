Безруков возглавит совет проекта ЕР по развитию детских театров

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила работу партийного проекта по развитию детских театров в регионах, общественный совет проекта возглавит актёр Сергей Безруков.
Координировать работу проекта будет член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс.
Безруков подтвердил, что проект затронет в основном региональные театры.
"Регионы нуждаются в поддержке, потому что все-таки театры, которые находятся в центре, федеральные и так поддерживаются, а вот что касается регионов — там есть большая нехватка в поддержке", — сказал он журналистам в четверг.
Актер уточнил, что в задачи проекта будет входить поддержка в осуществлении непосредственно театральной деятельности, постановках, помощь в техническом оснащении театров, а также организации гастролей.