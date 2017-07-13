Безруков возглавит совет проекта ЕР по развитию детских театров

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила работу партийного проекта по развитию детских театров в регионах, общественный совет проекта возглавит актёр Сергей Безруков.

Такие решения принял в четверг президиум генсовета ЕР. Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов уточнил, что решение о назначении координатора проекта и председателя общественного совета должно теперь утвердить бюро высшего совета партии, ближайшее его заседание состоится 17 июля.

Координировать работу проекта будет член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс.

Безруков подтвердил, что проект затронет в основном региональные театры.

"Регионы нуждаются в поддержке, потому что все-таки театры, которые находятся в центре, федеральные и так поддерживаются, а вот что касается регионов — там есть большая нехватка в поддержке", — сказал он журналистам в четверг.

Актер уточнил, что в задачи проекта будет входить поддержка в осуществлении непосредственно театральной деятельности, постановках, помощь в техническом оснащении театров, а также организации гастролей.