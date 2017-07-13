Телеканал НТВ представил первых участников шоу "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Презентация нового молодежного проекта телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" прошла в среду в Москве.

В роли ведущего церемонии выступил Вадим Такменев. В весеннем сезоне он был наставником участников детского международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik.

Проект "Ты супер!" получил безусловное признание аудитории, это доказывают высокие рейтинги передачи: в России финал шоу посмотрели 14,7% зрителей. Запуск второго сезона вокального конкурса запланирован на начало 2017 года.

Новый масштабный проект "Ты супер! Танцы" стартует в сентябре. Конкурс призван помочь детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир — в этом их будут поддерживать лучшие хореографы страны. В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или коллективом.

© Фото : Пресс-служба НТВ Презентация проекта "Ты супер! Танцы" © Фото : Пресс-служба НТВ Презентация проекта "Ты супер! Танцы"

Гости презентации смогли познакомиться и с первыми участниками шоу, уже прошедшими кастинг. Это ребята из тульского коллектива MASTA FUNK. Он образовался в 2011 году на базе Киреевской школы для детей, оставшихся без попечения родителей. Подростки не побоялись выступить перед незнакомой аудиторией с ярким номером и сорвали заслуженные аплодисменты.

Проект "Ты супер! Танцы" дает возможность детям поработать с хореографами с мировым именем, заявить о себе и изменить свою жизнь. Международный конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Кастинги шоу стартовали в июне этого года и продолжатся до начала августа. Условия участия в проекте размещены на официальном сайте телекомпании НТВ.