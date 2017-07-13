Тамбовские власти дали старт проекту "Народная инициатива -2017"

ТАМБОВ, 13 июл — РИА Новости. Проект "Народная инициатива-2017", в рамках которого жители муниципалитетов предлагают варианты решения местных инфраструктурных проблем, стартовал в Тамбовской области, на его реализацию в этом году выделено около 103 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Для того, чтобы проект был признан народным и на его реализацию были получены деньги, он должен быть поддержан не менее 15% жителей, постоянно проживающих в муниципалитете. Для организации работы в каждом населенном пункте области созданы общественные советы, члены которых — жители с активной гражданской позицией — высказывают свои предложения и пожелания в рамках проекта. В эти дни заседания советов проходят во всех муниципалитетах региона. Сегодня, например, направления реализации проекта обсуждают в Алексеевском сельсовете Жердевского района, Голынщинском сельсовете Кирсановского района, Мордовском поссовете Мордовского района и других населенных пунктах. Заседания советов продлятся до 17 июля, после чего начнется обход домов с опросными листами по проектам", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, проект "Народная инициатива" — один из самых успешных на Тамбовщине. За пять лет его реализации удалось снять много вопросов местного значения: появились благоустроенные дворы, парки и скверы, обустроены родники и места памяти, решены проблемы с водоснабжением и освещением, отремонтированы дороги.

В этом году из регионального бюджета на реализацию "Народной инициативы" выделено около 103 миллионов рублей. Объем средств, который получит тот или иной населенный пункт, зависит от численности жителей. Так, согласно постановлению администрации Тамбовской области от 15 июня 2017 года, самые маленькие муниципальные образования получат по 250 тысяч рублей, а самые крупные — от двух миллионов рублей и выше.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин объясняет большую популярность проекта в регионе тем, что в его реализации участвуют сами жители.

"Мы тратим миллиарды рублей на строительство птицефабрик, свинокомплексов, дорог, инженерных сетей. Но люди порой этого не замечают, не видят. До души, до сердца это не всегда доходит. При реализации проекта "Народная инициатива" финансовые показатели в десятки раз меньше, а благодарности от людей — больше. Потому что жители сами принимают решение, куда направить средства, и подходят к этому серьезно и ответственно", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

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