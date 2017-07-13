Гости XII фестиваля моды в Ивановской области увидят свыше 40 коллекций

ИВАНОВО, 13 июл — РИА Новости. Модельеры из России, Белоруссии и ДНР представят более 40 коллекций на XII фестивале "Плес на Волге. Льняная палитра", который стартует в пятницу, 14 июля, в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В программу фестиваля войдут выставки, круглые столы, семинары, показы коллекций моделей как начинающих дизайнеров одежды, так и признанных мэтров моды. В частности, президент фестиваля Вячеслав Зайцев представит свою коллекцию "Искусство. Творчество. Духовность", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тема конкурсного показа — национальный стиль в современном костюме, а главная цель форума моды — популяризация через одежду исторического и культурного наследия России, содействие формированию самобытного национального стиля в моделировании одежды.

"Всего в этом году на фестивале будут показаны 42 коллекции. Их представят модельеры из трех городов Белоруссии — Орши, Пинска и Могилева, а также из Донецка, российские коллекции на фестивале представят модельеры из Ивановской, Московской, Нижегородской и Владимирской областей, а также из Москвы, Саранска, Новороссийска, Вологды. Победителям и призерам фестиваля будут вручены символы "Льняной палитры" — "Серебряные фениксы". Статуэтки выполнены ювелирами завода "Красная Пресня" из Ивановской области", — сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в рамках "Льняной палитры" также состоится конкурс детских театров моды, на котором свои коллекции покажут юные дизайнеры и модельеры из восьми городов Ивановской области, Москвы и Ростова Ярославской области.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова отметила, что решением экспертной комиссии всероссийского каталога "Национальный календарь событий" плесскому фестивалю присвоен статус "Национальное событие — 2017".

"Это единственный в России летний фестиваль моды, на который ежегодно съезжается более тысячи участников из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также туристы, зрители, аналитики моды, журналисты. В этом году мы ожидаем не менее пяти тысяч человек", — сказала Давлетова, слова которой приводит пресс-служба.

Фестиваль проводится по инициативе областного правительства, при поддержке Минпромторга России, Национальной академии индустрии моды.

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