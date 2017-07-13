Пять жителей Татарстана получат гранты на учебу в школе урбанистики НИУ ВШЭ

КАЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о выделении гранта пяти лучшим соискателям на обучение в школе урбанистики Высшей школы экономики по специальности "прототипирование городов будущего", каждый грант — более 920 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

"В республике объявлен конкурс на получение гранта президента Татарстана на обучение в высшей школе урбанистики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Пять студентов получат грант на обучение по международной магистерской программе "Город и технологии: прототипирование городов будущего" высшей школы урбанистики", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, каждому из пяти победителей конкурса будет предоставлен грант в размере 924 тысяч рублей, который покроет двухлетнее обучение по магистерской программе и проживание в общежитии во время учебы.

Во время учебы студенты займутся исследованиями и разработкой проектов, которые в дальнейшем лягут в основу практических рекомендаций для решения актуальных городских проблем республики. Темы исследований и проектов будут предоставлены правительством Татарстана. По завершении курса грантополучатели должны вернуться в республику и в течение двух лет работать над проектами городского развития.

"Город и технологии: прототипирование городов будущего" — это первая в России программа в области производства умных технологий для городской среды, представленная высшей школой урбанистики НИУ ВШЭ. Студенты, получившие грант, будут обучаться городскому проектированию и управлению. Обучение строится по принципу learning by doing ("обучение в процессе работы"). Академическим руководителем программы является экс-главный архитектор Барселоны, руководитель лаборатории прототипирования городов будущего "Шухов Лаб" Висенте Гуаярт.

Соискатели гранта должны быть уроженцами Татарстана в возрасте 23-35 лет, с обязательным наличием высокой мотивации к обучению и исследовательской деятельности, возможностью не совмещать учебу и работу на протяжении всего периода обучения (сентябрь 2017 — июнь 2019 года), с уровнем владения устным и письменным английским языком не ниже Advanced, наличием диплома бакалавра или специалиста в таких областях, как архитектура, городское планирование, дизайн, инженерия, менеджмент/право, медиа, социология, география, культурология, политология.

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