Около 140 тысяч школьников вступили в "Юнармию" по всей России

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Около 140 тысяч школьников вступили в детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" по всей России, заявил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Сегодня в юнармейском движении уже около 140 тысяч мальчишек и девчонок. Армия большая, приличная. Нам уже есть, что обсуждать и строить планы на будущее", — сказал Панков на встрече с юнармейцами.

По его словам, встреча в Севастополе неслучайна, так как этот город особый.

"Город воинской, морской славы, город славных русских моряков. Интересная история и традиции. Здесь все пропитано патриотизмом. Мы полагаем, что сегодня в Севастополе, наверное, самый боевой юнармейский отряд", — отметил Панков.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 год по инициативе Минобороны и при поддержке президента России.