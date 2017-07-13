В КЧР все учащиеся школ к 1 сентября получат необходимые учебники бесплатно

ЧЕРКЕССК, 13 июл — РИА Новости. Учащиеся всех республиканских школ Карачаево-Черкесии будут обеспечены необходимыми учебниками к 1 сентября текущего года, бесплатно их можно будет получить в школьных библиотеках, сообщает пресс-служба главы региона.

"Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов дал поручение министерству образования КЧР обеспечить контроль за предоставлением школьникам бесплатных учебников по всем общеобразовательным предметам, утвержденным федеральным образовательным стандартом", — говорится в сообщении пресс-службы.

По заявкам образовательных организаций республики закуплены новые учебники для учащихся 1-11 классов. Всего приобретено более 451 тысячи учебников по всем школьным предметам.

Таким образом, как уточняет пресс-служба, все учащиеся образовательных школ республики к 1 сентября 2017 получат учебники из школьных библиотек. Для этого родителям учащихся необходимо обратиться к своим классным руководителям в период сборов перед началом учебного года.

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