Яровая предложила ввести в регионах норму жилплощади для мигрантов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в регионах норму жилплощади для постановки на учет мигрантов, что поможет в борьбе с "резиновыми" квартирами.

"Необходимы универсальные процедуры, которые выполняют функции автоматического контроля и имеют высокое профилактическое значение. Такой процедурой может стать введение на уровне регионов понятия "норма площади в расчете на мигранта", что сделает невозможным превращение квартир в "резиновые" и проживание в них "мертвых душ", как это возможно сейчас, когда мы встречаем случаи постановки на учет в одном помещении площадью 20 квадратных метров 100 человек", — заявила Яровая в ходе заседания Президиума Совета Законодателей.

По ее мнению, данная норма исключит коррупционные риски и позволит регионам сформировать дополнительные меры профилактики и безопасности.

"Более того, это вопрос осмысленной региональной политики, общественного консенсуса, когда решение о количестве метров на одного мигранта должен принять регион, потому что именно региону предоставлены полномочия решать, нужно ли привлекать иностранную рабочую силу и каких специальностей, опираясь на потребности региона и условия проживания в нем", — пояснила депутат.

Парламентарий также считает, что подача жалоб граждан на нарушения миграционного законодательства должна осуществляться по упрощенной процедуре в МФЦ и вести к обязательным выездным проверкам.