ГП обеспокоена низкой антитеррористической защищенностью общественных мест

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Генпрокуратура обеспокоена низким уровнем антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей по всей России, сообщил заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

"Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённости объектов. Во всех субъектах прокурорами зафиксирован низкий уровень защищённости мест с массовым пребыванием людей: объектов образования, здравоохранения", — сказал он на заседании президиума совета законодателей России в четверг.

По его словам речь идёт об отсутствии охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения и оперативной связи с правоохранительными органами.