ГП обеспокоена низкой антитеррористической защищенностью общественных мест
15:2313.07.2017
(обновлено: 15:25 13.07.2017)
4101
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Генпрокуратура обеспокоена низким уровнем антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей по всей России, сообщил заместитель генпрокурора Виктор Гринь.
"Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённости объектов. Во всех субъектах прокурорами зафиксирован низкий уровень защищённости мест с массовым пребыванием людей: объектов образования, здравоохранения", — сказал он на заседании президиума совета законодателей России в четверг.
По его словам речь идёт об отсутствии охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения и оперативной связи с правоохранительными органами.