Комитет Госдумы поддержал запрет ставок на детско-юношеские соревнования

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.
Законопроектом предлагается запретить организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки и организовывать заключение пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования. Также положениями законопроекта запрещается центрам учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов принимать от физического лица деньги, в том числе электронные, проводить их учет и перевод организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.
Как говорится в сопроводительных документах к законопроекту, во всех странах достаточно остро стоит проблема договорных матчей. При этом международные европейские структуры рассматривают договорные матчи на официальных спортивных соревнованиях как проявление коррупции, которая продолжает оставаться актуальной проблемой в профессиональном спорте, спорте высших достижений, поэтому вырабатывают единую политику по противодействию криминализации спортивных мероприятий.
На заседании комитета его первый зампред Владимир Гутенев (ЕР) отметил, что данный документ сбалансирован и интересен. "То, что надо защитить детей от той бизнес-деформации,… мне кажется, это важная задача", — отметил он. Парламентарий заявил о том, что фракция "Единой Россия" выражает поддержку данной законодательной инициативе.
Россия до настоящего времени не ратифицировала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, однако на законодательном уровне реализовала ряд ее положений, в частности в течение последних нескольких лет был принят ряд законов, направленных на противодействие манипулированию спортивными соревнованиями.