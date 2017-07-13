Комитет Госдумы поддержал запрет ставок на детско-юношеские соревнования

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

Документом, внесенным на рассмотрение Госдумы депутатами ЛДПР, предусматривается внесение поправок в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и в закон о физической культуре и спорте в РФ.

Законопроектом предлагается запретить организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки и организовывать заключение пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования. Также положениями законопроекта запрещается центрам учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов принимать от физического лица деньги, в том числе электронные, проводить их учет и перевод организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

Как говорится в сопроводительных документах к законопроекту, во всех странах достаточно остро стоит проблема договорных матчей. При этом международные европейские структуры рассматривают договорные матчи на официальных спортивных соревнованиях как проявление коррупции, которая продолжает оставаться актуальной проблемой в профессиональном спорте, спорте высших достижений, поэтому вырабатывают единую политику по противодействию криминализации спортивных мероприятий.

"Детские и юношеские команды, спортивные соревнования которых наряду с официальными играми взрослых команд становятся объектами пари и ставок в букмекерских конторах и тотализаторах, действительно являются слабым звеном. У несовершеннолетних спортсменов психика менее устойчива, чем у взрослого сформировавшегося человека, границы дозволенного частично размыты, что повышает риск готовности несовершеннолетних спортсменов играть на матчах с предрешенным результатом, и рождает соблазн у криминалитета использовать спортивные соревнования детско-юношеских спортивных команд в своих корыстных интересах", — отмечают разработчики законопроекта.

На заседании комитета его первый зампред Владимир Гутенев (ЕР) отметил, что данный документ сбалансирован и интересен. "То, что надо защитить детей от той бизнес-деформации,… мне кажется, это важная задача", — отметил он. Парламентарий заявил о том, что фракция "Единой Россия" выражает поддержку данной законодательной инициативе.

Россия до настоящего времени не ратифицировала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, однако на законодательном уровне реализовала ряд ее положений, в частности в течение последних нескольких лет был принят ряд законов, направленных на противодействие манипулированию спортивными соревнованиями.