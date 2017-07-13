В Москве покажут работы в жанре архитектурной фотографии

В Москве покажут работы в жанре архитектурной фотографии

В Москве покажут работы в жанре архитектурной фотографии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Москве на ВДНХ открывается первая отчетная выставка второго сезона проекта "Взлет", сообщается на сайте mos.ru.

Выставка объединяет работы молодых авторов — победителей направления "фотография": Анастасии Бережинской, Михаила Замковского, Татьяны Казаковой, Арсения Ковалева, Александра Крамарова, Романа Сазонова и Игоря Терешкова. Все они стремились запечатлеть трансформацию выставки. Работы молодых мастеров выполнены в жанре архитектурной фотографии.

Экспозиция состоит из четырех тематических блоков. Посетители смогут увидеть образцы профессиональной архитектурной съемки, художественную фотографию и документальные кадры.