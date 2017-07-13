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Общество

ХМАО, ЯНАО и Магаданская область лидируют в рейтинге по доступности жилья

13:2913.07.2017
(обновлено: 13:34 13.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМакет домов. Архивное фотоМакет домов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. Лидерами рейтинга по доступности жилья в регионах РФ в 2017 году стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где семья с одним ребенком может накопить на типовую двухкомнатную квартиру чуть меньше, чем за два года, говорится в материалах "РИА Рейтинг".

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москву признали самым комфортным для жизни городом в России
В них говорится, что в первой десятке рейтинга по доступности жилья также оказались Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область и Челябинская область. Среднестатистической семье с одним ребенком в перечисленных регионах потребуется минимум от 2,8 до 4,1 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру.

В трех регионах – Красноярском крае, Иркутской и Челябинской областях– высокие позиции в рейтинге можно объяснить тем, что стоимость квартиры там ниже среднероссийского уровня и не превышает 2,2 миллиона рублей. Но свободный денежный остаток среднестатистических семей, не превышающий 42 тысяч рублей, в этих регионах ниже среднероссийского, что ограничивает семьи в быстром решении проблемы жилья. Еще в трех регионах первой десятки – Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Сахалинской области — стоимость квадратного метра типового жилья превышает среднероссийский уровень, но эта проблема отчасти компенсируется более высоким объемом свободных денежных ресурсов среднестатистической семьи с одним ребенком, отмечается в сообщении.

Строительство новых жилых кварталов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Наименее доступным жилье является в Кабардино-Балкарии, где среднестатистической семье с одним ребенком потребуется минимум 17 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Почти столько же копить придется и среднестатистическим семьям с одним ребенком в Дагестане, но по сравнению с рейтингом 2016 года срок накопления в этом регионе сократился на полтора года за счет небольшого роста свободного остатка денежных средств среднестатистической семьи и увеличения объемов накоплений. Также в замыкающую тройку входит Севастополь, где из-за довольно высоких цен на жилье, среднестатистическим семьям придется копить на типовую квартиру минимум 13 лет, хотя этот результат также немного лучше, чем годом ранее, говорится в материалах.

Москва оказалась в рейтинге на 29-м месте (5,5 лет), Санкт-Петербург — на 15-м (4,5 года).

Самые комфортные для жизни города России
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛидером рейтинга оказалась Москва, которая была признана самым удобным для жизни городом России. Столица набрала 221 балл индекса качества городской среды.Живописный мост на северо-западе Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лидером рейтинга оказалась Москва, которая была признана самым удобным для жизни городом России. Столица набрала 221 балл индекса качества городской среды.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, набравший 196 баллов индекса.Разводка моста Петра Великого в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, набравший 196 баллов индекса.
© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкЗамыкает тройку лидеров по уровню комфорта городской среды Казань, набравшая 153 балла.Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Замыкает тройку лидеров по уровню комфорта городской среды Казань, набравшая 153 балла.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкНа четвертом месте рейтинга - Нижний Новгород. Согласно исследованию, он набрал 148 баллов индекса качества городской среды.Центр Нижнего Новгорода
© РИА Новости / Варвара Гертье
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На четвертом месте рейтинга - Нижний Новгород. Согласно исследованию, он набрал 148 баллов индекса качества городской среды.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЕкатеринбург расположился на пятой позиции рейтинга. Административный центр Уральского федерального округа набрал 144 балла.Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Екатеринбург расположился на пятой позиции рейтинга. Административный центр Уральского федерального округа набрал 144 балла.
© РИА Новости / Виталий БезрукихПерейти в фотобанкНа шестой позиции "Индекса качества городской среды" - Красноярск. Он набрал 141 балл.Здание железнодорожного вокзала, Красноярск
© РИА Новости / Виталий Безруких
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На шестой позиции "Индекса качества городской среды" - Красноярск. Он набрал 141 балл.
© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкЛишь одну позицию в рейтинге Красноярску уступил Ростов-на-Дону, набравший 140 баллов исследования.Вид на бизнес-центр Риверсайд-Дон на берегу реки Дон в городе Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
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Лишь одну позицию в рейтинге Красноярску уступил Ростов-на-Дону, набравший 140 баллов исследования.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовосибирск расположился на восьмом месте "Индекса", набрав 137 баллов.Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск расположился на восьмом месте "Индекса", набрав 137 баллов.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкДевятую строчку рейтинга занял Воронеж, набравший 134 балла исследования.Памятник А. В. Кольцову в Кольцовском сквере Воронежа
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Девятую строчку рейтинга занял Воронеж, набравший 134 балла исследования.
© Fotolia / ZenebioЗамыкает десятку рейтинга самых удобных для жизни городов России Челябинск. Этот город-миллионник набрал 131 балл индекса качества городской среды.Панорама Челябинска
© Fotolia / Zenebio
Замыкает десятку рейтинга самых удобных для жизни городов России Челябинск. Этот город-миллионник набрал 131 балл индекса качества городской среды.
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