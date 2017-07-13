ХМАО, ЯНАО и Магаданская область лидируют в рейтинге по доступности жилья

МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. Лидерами рейтинга по доступности жилья в регионах РФ в 2017 году стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где семья с одним ребенком может накопить на типовую двухкомнатную квартиру чуть меньше, чем за два года, говорится в материалах "РИА Рейтинг".

В них говорится, что в первой десятке рейтинга по доступности жилья также оказались Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область и Челябинская область. Среднестатистической семье с одним ребенком в перечисленных регионах потребуется минимум от 2,8 до 4,1 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру.

В трех регионах – Красноярском крае, Иркутской и Челябинской областях– высокие позиции в рейтинге можно объяснить тем, что стоимость квартиры там ниже среднероссийского уровня и не превышает 2,2 миллиона рублей. Но свободный денежный остаток среднестатистических семей, не превышающий 42 тысяч рублей, в этих регионах ниже среднероссийского, что ограничивает семьи в быстром решении проблемы жилья. Еще в трех регионах первой десятки – Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Сахалинской области — стоимость квадратного метра типового жилья превышает среднероссийский уровень, но эта проблема отчасти компенсируется более высоким объемом свободных денежных ресурсов среднестатистической семьи с одним ребенком, отмечается в сообщении.

Наименее доступным жилье является в Кабардино-Балкарии, где среднестатистической семье с одним ребенком потребуется минимум 17 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Почти столько же копить придется и среднестатистическим семьям с одним ребенком в Дагестане, но по сравнению с рейтингом 2016 года срок накопления в этом регионе сократился на полтора года за счет небольшого роста свободного остатка денежных средств среднестатистической семьи и увеличения объемов накоплений. Также в замыкающую тройку входит Севастополь, где из-за довольно высоких цен на жилье, среднестатистическим семьям придется копить на типовую квартиру минимум 13 лет, хотя этот результат также немного лучше, чем годом ранее, говорится в материалах.

Москва оказалась в рейтинге на 29-м месте (5,5 лет), Санкт-Петербург — на 15-м (4,5 года).