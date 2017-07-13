Надежнее, чем вы думаете: покупаем подержанную Lada Granta

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля нужно подходить тщательнее, чем к приобретению нового. Даже после всего двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и других неприятных неожиданностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает цикл материалов, в которых рассказывает будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке секонд-хенда.

На этот раз предметом нашего изучения стала Lada Granta. Седан с заводским индексом ВАЗ-2190 поступил в продажу в конце 2011 года, а в 2014-м линейка была дополнена пятидверной модификацией лифтбэк (индекс ВАЗ-2191).

До сих пор Lada Granta является хитом российского рынка новых автомобилей. По данным Ассоциации Европейского бизнеса, в июне 2017 года эта модель стала абсолютным бестселлером, уложив на лопатки корейскую парочку Hyundai Solaris и Kia Rio. А вот на вторичном рынке Granta — не самая популярная машина: многие говорят, что брать ее с рук не имеет смысла. Средняя цена бывшей в употреблении "Гранты" составляет 300 тысяч рублей, а уже за 390 тысяч у вас будет абсолютно новый автомобиль (со скидками по трейд-ин и кредиту — за 329 тысяч). И если машины первых годов выпуска стоят примерно 240 тысяч, то годовалые — около тех же 380 тысяч! Однако данный обзор будет одинаково полезен как для покупателей новой Granta, так и для тех, кто присматривается к старому экземпляру.

Это АвтоВАЗ

"Жигули" являются предметом извечного спора автомобилистов: кто-то бескомпромиссно против отечественных машин, и никакие доводы их никогда не переубедят, другие пытаются отыскать в Lada плюсы и сравнивают их с иномарками. Однако шутки про российский автопром уже не так смешны, как лет пять-десять назад. Взять, к примеру, лакокрасочное покрытие Granta. Как и на многих бюджетных автомобилях, оно здесь тонкое, и после попадания в кузов мелких камней на месте удара обязательно образуется скол. Там появляются очаги коррозии, но они не расползаются по кузову, вокруг не трескается лак, а металл в этих местах ржавчина не проедает насквозь.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta

Дно автомобиля, пороги и другие "гниющие" части, расположенные снизу, защищены лучше и обработаны антикоррозийным покрытием, но его слой тоже достаточно тонкий. Выбрать машину совсем без сколов и ржавчины практически невозможно, если только ее не красили целиком, а это весомый повод заподозрить, что автомобиль участвовал в ДТП. Кузов нужно осматривать очень внимательно, а выбирать лучше те экземпляры, в которых прежний владелец сделал дополнительную антикоррозийную защиту.

Стуки и глюки

От бюджетной машины уровня Lada Granta не стоит ждать мягкого пластика в салоне или качественной кожаной обивки. Она собрана по-спартански: шумоизоляция минимальная, в салоне даже новой машины сразу появляются скрипы, но без каких-то глобальных разрушений. Все надежно прикручено и подвешено, разве что некоторые владельцы жалуются на пластмассовые втулки дверей, из-за которых те открываются и закрываются с неприятным звуком и скрипят во время движения.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Салон автомобиля LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Салон автомобиля LADA Granta

При минусовых температурах в области ветрового стекла появляется треск, который удалось устранить на машинах, выпущенных в 2014 году и позднее. В сильный дождь может залить моторчик трапеции дворников, что приведет к их поломке. На автомобилях без системы кондиционирования нет натяжных роликов ремня, из-за чего на ранних экземплярах часто выходят из строя подшипники генератора. В середине 2012 года в "Гранты" стали ставить генератор Bosch, и недостаток был устранен. У автомобилей с натяжными роликами своя проблема — ремень натянут так сильно, что уже к пяти тысячам километров пробега он может порваться. При выборе подержанной машины стоит проверить как сам ремень, так и работоспособность генератора.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta

"Детской болезнью" Lada Granta являлся термостат, из-за поломки которого в салоне становилось слишком холодно, а мотор не прогревался до нужной температуры. Позже эту проблему устранили на заводе, и вряд ли сейчас найдется хоть один владелец, который ее не решил. Фары модели нареканий не вызывают и даже светят неплохо, а вот задние фонари могут потеть — причина в вентиляционных отверстиях.

В разные годы АвтоВАЗ проводил несколько сервисных акций по устранению брака, по вине которого перетиралась топливная трубка на моделях с механической трансмиссией: на сервисах официальных дилеров устанавливались защитные облицовки. Еще два отзыва Lada Granta были связаны с возможным выходом из строя блока управления подушек безопасности и дефектами тормозной системы. Но в целом тормоза надежные: менять "родные" колодки приходится примерно раз в 50-60 тысяч километров, а с ними, скорее всего, и тормозные диски.

Конек всех машин АвтоВАЗа — всеядные подвески, которым нипочем даже бездорожье. Правда, это удел машин дорогих комплектаций, на базовых версиях владельцы часто жалуются на излишнюю жесткость. Довольно часто во время езды по неровностям можно услышать металлический стук — это выдают себя стойки Скопинского автоагрегатного завода (СААЗ). Бежать за новыми нет смысла — такова особенность их работы, а вот заменить на более надежный аналог можно, и тогда звук пропадет. К 30 тысячам километров пробега могут выйти из строя ступичные подшипники, на каком колесе именно — решит фортуна, при этом подшипники на других колесах могут проходить до ста тысяч километров. Остальные нерасходные элементы подвесок служат по 100 и даже 200 тысяч километров.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta

Обязательно обратите внимание на легкосплавные диски: если они "родные", то могут быть не один раз выпрямлены, так как имеют склонность гнуться даже при попадании в небольшую яму. Lada Granta в базовой комплектации "Стандарт" оснащаются обычной рулевой рейкой, все, что подороже, — с электроусилителем (ЭУР). Через некоторое время рулевая рейка с ЭУР может начать греметь, при этом проблем с управляемостью или люфта руля не будет. Еще одна особенность: трос стояночного тормоза — больное место модели, его приходится подтягивать чуть ли не раз в полгода, а иногда он и вовсе рвется.

Штатные мультимедийные системы Lada Granta с сенсорным экраном, навигацией и поддержкой беспроводной связи — приятный подарок для столь недорогого автомобиля. Обязательно проверьте все функции этого устройства: бывали случаи, когда из-за сбоев в электронике приходилось менять щиток приборов, где отображаются подсказки навигации.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль LADA Granta

Нередки случаи, когда в Lada Granta внезапно залипают лампы указателей поворота: они продолжают гореть даже на заглушенной и запертой машине. Это первый звонок, свидетельствующий о неисправности центрального блока кузовной электроники (ЦБКЭ). Иногда помогает демонтаж соответствующего предохранителя, но можно попасть и на дорогостоящий ремонт всего ЦБКЭ. В целом же все расходные запчасти на "Гранту" стоят недорого.

Разные силы

С точки зрения обывателя, мотор у Lada Granta всего один — 1,6-литровый в нескольких вариантах мощности. Но с технической стороны, это четыре совершенно разных двигателя (пятым комплектуется Lada Granta Sport, но это тема для отдельного разговора). Самым слабым является восьмиклапанный 82-сильный (132 Нм) агрегат ВАЗ-11183-50, которым сейчас модель уже не комплектуется. Он прост в обслуживании и оснащен надежным ременным приводом газораспределительного механизма (ГРМ). В случае обрыва ремня, а это может произойти даже раньше срока рекомендованной замены (75 тысяч километров), клапана не столкнутся с поршнями. Достаточно возить с собой запасной ремень ГРМ, который можно поменять в ближайшем сервисе.

Мотор ВАЗ-11186 мощнее — 87 л.с. и 140 Нм. Он построен на базе двигателя ВАЗ-11183-50, но с облегченной шатунно-поршневой группой (ШПГ). Это позволило снизить шум и расход топлива, сделать двигатель более эластичным, но, увы, за комфорт приходится платить. При обрыве ремня ГРМ в ста процентах случаев происходит изгиб клапанов, что приводит к дорогостоящему ремонту. Помимо всего прочего, придется заменять поршни, направляющие и маслосъемные колпачки. За состоянием ремня ГРМ нужно следить обязательно, а после покупки подержанной машины лучше сразу его заменить.

Два следующих двигателя — 16-клапанные мощностью 98 л.с. (145 Нм) и 106 л.с. (148 Нм). Агрегаты с индексами ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 конструктивно похожи и имеют тот же недостаток, что и восьмиклапанный мотор с облегченной ШПГ: при обрыве ремня ГРМ владелец обречен на восстановительный ремонт. Предпочтительным является 106-сильный вариант — и не только из-за мощности. Этот мотор Lada Granta получила в 2013 году, и он был существенно модернизирован: вместо датчика массового расхода воздуха во впускном коллекторе установлен датчик абсолютного давления, что повысило надежность и экономичность, сам коллектор стал изменяемой длины. Единственным его недостатком перед менее мощным собратом является повышенный транспортный налог.

По педалям

Lada Granta оснащается сразу тремя типами трансмиссий: механической, автоматической и роботизированной. Самой популярной (почти 90% всех машин на вторичном рынке) является пятиступенчатая "механика". Первый год своей жизни "Гранты" оснащались проверенной временем трансмиссией ВАЗ-1118. Этот узел служит долго, но весь этот период будет досаждать характерным жигулевским воем во время движения. В холодную погоду рычаг коробки передач начинает "вязнуть" в загустевшем масле и туго перемещаться, что решается заменой масла на синтетическое (вязкость 75w90). На больших пробегах надо обязательно проверить герметичность: смазка может вытекать через сальник штока механизма выбора передач. Менять масло в коробке нужно раз в 75 тысяч километров.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Рычаг механической трансмисии автомобиля LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Рычаг механической трансмисии автомобиля LADA Granta

С 15 октября 2012 года АвтоВАЗ стал устанавливать на Lada Granta модернизированную механическую трансмиссию ВАЗ-2181 (кроме базовой комплектации "Стандарт"). Вместо привода передач с одной тягой коробка получила тросовый привод от японской Atsumitec. Это позволило избавиться от неприятных вибраций на рычаге, уменьшить люфт и сделать переключения более четкими. На треть уменьшился объем заливаемого масла (стало 2,2 литра), которое стало синтетическим: необходимость его замены в регионах с холодным климатом отпала сама собой. Кроме того, масло теперь залито на весь срок службы трансмиссии, однако через пять лет или к пробегу 200 тысяч километров эту процедуру все же лучше провести.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Рычаг роботизированной трансмисии автомобиля LADA Granta © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Рычаг роботизированной трансмисии автомобиля LADA Granta

Чуть более 10% автомобилей на вторичном рынке оснащены автоматическими трансмиссиями. Самыми редкими являются роботизированные с одним сцеплением, их Lada Granta получила не так уж давно — в начале 2015 года. "Робот" сделан на базе вышеупомянутой пятиступенчатой "механики", но с блоком электромеханического привода немецкой компании ZF. Пока нареканий по нему крайне мало, кроме своеобразной работы, присущей многим аналогам: коробка откровенно "тормозит" при переключениях.

Более распространенной является четырехступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco (индекс JF414E). В целом она очень надежна и работает без необходимости обслуживания более 100 тысяч километров. В редких случаях можно выявить машины, в которых свистят подшипники дифференциалов или текут сальники. В случае капитального ремонта или замены трансмиссии надо быть готовым к большим затратам — около 100 тысяч рублей.

Безопасность

В базовом исполнении Lada Granta первых лет были лишены даже антиблокировочной системы тормозов (ABS), но получили хотя бы подушку безопасности водителя. Единственный краш-тест по европейской методике Euro NCAP был проведен изданием "Авторевю" в 2012 году на полигоне в Чехии. Из 16 возможных баллов за фронтальный удар о сминаемый барьер на скорости 64 км/ч седан набрал 8,4, что соответствует рейтингу в две звезды из пяти возможных.

В более дорогих исполнениях Lada Granta комплектовалась ABS и второй дополнительной подушкой безопасности, а также преднатяжителями передних ремней безопасности. Краш-тест такой версии машины, проведенный "Авторевю" в 2015 году, показал, что пассивная безопасность модели выше: 10,7 балла из 16 и три звезды из пяти, согласно методике Euro NCAP. Новые "Гранты" уже в базовом оснащении имеют один эйрбэг, антиблокировочную систему тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), крепления для детских сидений ISOFIX, блокировку задних дверей от открывания детьми и дневные ходовые огни.