В МВД назвали главную причину аварий с пассажирскими автобусами

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Одной из главных причин резонансных ДТП с пассажирскими автобусами в РФ является желание компаний-перевозчиков получить максимальную прибыль, заявил на оперативном совещании первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
"Анализируя последние происшествия, могу сделать выводы, что первопричиной в большинстве своем, на 90%, являлись как субъективные факторы — водители, так и объективные — стремление хозяйствующих субъектов получить максимальную прибыль", — сказал Горовой.
Столкновение пассажирского автобуса Neoplan с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на 2 июля. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).