В МВД назвали главную причину аварий с пассажирскими автобусами

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Одной из главных причин резонансных ДТП с пассажирскими автобусами в РФ является желание компаний-перевозчиков получить максимальную прибыль, заявил на оперативном совещании первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

За последние несколько недель в России произошло несколько крупных аварий с участием пассажирских автобусов. Самым резонансным стало ДТП с автобусом в Татарстане, в результате которого погибли 14 человек.

"Анализируя последние происшествия, могу сделать выводы, что первопричиной в большинстве своем, на 90%, являлись как субъективные факторы — водители, так и объективные — стремление хозяйствующих субъектов получить максимальную прибыль", — сказал Горовой.

По его словам, такое желание возникает из-за того, что экономически автомобильные пассажирские перевозки "априори всегда были планово убыточными". Именно поэтому, по его мнению, компании-перевозчики используют труд водителей-мигрантов и автобусы корейского и китайского производства, "бывших в употреблении за рубежом".

Столкновение пассажирского автобуса Neoplan с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на 2 июля. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).