Число ДТП с погибшими и пострадавшими в России снизилось на 6,3% за полгода

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Количество ДТП с погибшими и пострадавшими в России снизилось на 6,3% за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил на совещании первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Я могу отметить, что за шесть месяцев текущего года мы зарегистрировали общее снижение на 6,3% (числа) совершенных ДТП, в которых погибли люди либо получили различные степени телесных повреждений", — сказал Горовой.

По его словам, число погибших в ДТП сократилось на 11%, а пострадавших — на 5,5%.