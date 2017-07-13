Программа "Земский доктор" положительно влияет на кадровую ситуацию в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июл — РИА Новости. Реализация федеральной и окружной программы "Земский доктор" положительно влияет на кадровую политику в сфере медицины в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, заявили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Согласно программе, каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село на пять лет, выделяются подъемные в размере одного миллиона рублей. В Югре при этом предусмотрены и другие компенсационные выплаты специалистам — как единовременные, так и ежемесячные.

По информации ведомства, за период реализации федеральной программы "Земский доктор", начиная с 2011 года, в селах Югры и поселках городского типа были трудоустроены 154 специалиста с высшим медицинским образованием. При этом в регионе на протяжении более чем пяти лет действует одноименная окружная программа, позволившая принять на работу 90 врачей и 28 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов.

"Результатом реализации кадровой политики, в том числе благодаря реализации вышеуказанных программ, явился рост показателя обеспеченности населения автономного округа врачами. По итогам 2016 года данный показатель составляет 49,8 на 10 тысяч населения, что выше показателей прошлых лет и аналогичных показателей по Российской Федерации и Уральскому Федеральному округу", — отметили в депздраве Югры.

По данным профильного ведомства, уровень обеспеченности врачами в сельских поселениях на территории автономного округа в расчете на 10 тысяч населения вырос за шесть лет примерно на 30%, заметно опережая средний федеральный показатель.

Как заявили в департаменте здравоохранения, на софинансирование федеральной программы "Земский доктор" в текущем году предусмотрено 32 миллиона рублей для осуществления выплат 80 медицинским работникам. На эти средства претендуют специалисты, которые прибыли в поселки городского типа и города, испытывающие кадровый дефицит в востребованных направлениях медицины. Кроме того, в 2017 году в рамках окружной программы выплаты смогут получить еще более 50 медработников — на эти цели будет направлено 48 миллионов рублей.

В конце июня сообщалось, что Минздрав принял решение продлить федеральную программу "Земский доктор" на 2018 год. На ее реализацию планируется выделить 3,2 миллиарда рублей.

Другие новости региона читайте здесь