В Москве в Таганском парке детей будут обучать иностранным языкам

В Москве в Таганском парке детей будут обучать иностранным языкам

В Москве в Таганском парке детей будут обучать иностранным языкам

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Таганском парке стартует летний проект обучения детей английскому и французскому языкам в игровой форме, сообщает сайт mos.ru.

Занятия по французскому будет проводить носитель языка. Кроме того, ребята смогут постичь основы йоги, преподавание которой также пройдет на двух языках.

Организаторы занятий считают, что, обучаясь иностранному языку через игру, дети усваивают материал легче, зачастую на интуитивном уровне. Более того, успех в процессе освоения чужой речи пробуждает в юных полиглотах стремление к новым открытиям и вызывает интерес к учебе.

Йога, которой будут заниматься ребята, направлена на оздоровление и развитие организма. Занятия специально адаптированы для детей, нагрузки ослаблены, а упражнения упрощены. Их названия инструктор произнесет на двух языках.