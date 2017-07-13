В Москве ожидается ухудшение видимости из-за тумана

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ухудшение видимости до 200-500 метров ожидается в ближайший час в Москве в связи с туманом, соответствующее предупреждение опубликовано в четверг на официальном сайте ГУ МЧС по Москве.

"В ближайший час с сохранением до 11.00 часов, 13 июля в городе Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 —500 метров", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это может привести к затруднению движения транспорта и росту числа дорожно-транспортных происшествий.