Комиссар Совета Европы прокомментировал российский закон об НКО

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс полагает, что российский закон об иностранных агентах не соответствует правам человека.
"Применение этого закона оказывает сдерживающий̆ эффект на работу организаций гражданского общества в Российской̆ Федерации и представляет собой вмешательство в права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников, иногда приводя к серьезным последствиям", — заметил он.
"Помимо проблем с обеспечением финансирования, затронутые организации и работающие в них сотрудники могут быть подвержены маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям", — считает Комиссар.
Он отметил, что разделяет оценку представителей институтов по правам человека в Российской Федерации в отношении того, что применение закона об иностранных агентах по-прежнему выявляет концептуальную расплывчатость термина "политическая деятельность", как это толкуется исполнительной властью, органами прокурорского надзора, а также судебной властью".
"Деятельность, которую закон квалифицирует как "политическую", на самом деле является распространённой, основополагающей и естественной формой осуществления организациями гражданского общества своей работы, что в свою очередь является важнейшим элементом демократического общества", — уверен Комиссар.
"Применение этого закона в отношении организаций гражданского общества, выступающих за изменения в законодательстве и практике, либо организаций, занимающихся защитой прав человека, в значительной степени ослабляет их роль стражей общественных интересов, необходимых в любом демократическом обществе", — полагает он.
"Требования отчетности организаций должны устанавливаться на равной и непредвзятой̆ основе, независимо от источников дохода", — сказал в своём комментарии комиссар.
В ноябре 2012 года закон обязал финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В июне 2013 года Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в том числе в Европейский суд по правам человека.