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Общество

Комиссар Совета Европы прокомментировал российский закон об НКО

01:4513.07.2017
(обновлено: 01:47 13.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фотоЗдание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс полагает, что российский закон об иностранных агентах не соответствует правам человека.

Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Число организаций-иноагентов в 2017 году сократилось почти в пять раз
"Законодательство Российской̆ Федерации о некоммерческих организациях не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека", — говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Муйжниекс, представленном в Европейский̆ суд по правам человека по группе дел, в которых оспаривается так называемый "закон об иностранных агентах ".

"Применение этого закона оказывает сдерживающий̆ эффект на работу организаций гражданского общества в Российской̆ Федерации и представляет собой вмешательство в права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников, иногда приводя к серьезным последствиям", — заметил он.

"Помимо проблем с обеспечением финансирования, затронутые организации и работающие в них сотрудники могут быть подвержены маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям", — считает Комиссар.

Он отметил, что разделяет оценку представителей институтов по правам человека в Российской Федерации в отношении того, что применение закона об иностранных агентах по-прежнему выявляет концептуальную расплывчатость термина "политическая деятельность", как это толкуется исполнительной властью, органами прокурорского надзора, а также судебной властью".

"Деятельность, которую закон квалифицирует как "политическую", на самом деле является распространённой, основополагающей и естественной формой осуществления организациями гражданского общества своей работы, что в свою очередь является важнейшим элементом демократического общества", — уверен Комиссар.

"Применение этого закона в отношении организаций гражданского общества, выступающих за изменения в законодательстве и практике, либо организаций, занимающихся защитой прав человека, в значительной степени ослабляет их роль стражей общественных интересов, необходимых в любом демократическом обществе", — полагает он.

Главный редактор журнала Эксперт, секретарь Общественной палаты РФ VI состава Валерий Фадеев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комиссар Муйжниекс также считает, что в "соответствии с международными стандартами в области прав человека некоммерческие организации могут свободно обращаться за финансированием и получать его, причем не только от публичных органов власти в своем собственном государстве, но и от институциональных или индивидуальных доноров, другого государства или многосторонних учреждений, с учетом ограничений, связанных исключительно с таможенными правилами, нормами обмена валюты и борьбой̆ с отмыванием денег, а также с выборами и финансированием политических партий".

"Требования отчетности организаций должны устанавливаться на равной и непредвзятой̆ основе, независимо от источников дохода", — сказал в своём комментарии комиссар.

В ноябре 2012 года закон обязал финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В июне 2013 года Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в том числе в Европейский суд по правам человека.

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