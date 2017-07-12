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Общество

Жителей обрушившегося в Сочи дома могут расселить принудительно

21:2112.07.2017
(обновлено: 21:31 12.07.2017)
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© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкОбрушение дома. Архивное фотоОбрушение дома. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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СОЧИ, 12 июл — РИА Новости. Власти Сочи намерены в судебном порядке выселить жильцов частично обрушившегося дома в городе-курорте, если с ними не удастся договориться мирным путем; жители в свою очередь заявляют, что готовы переехать, если им предоставят равноценные квартиры в сданных в эксплуатацию домах.

На месте обрушения жилого дома в Центральном районе Сочи. 10 июля 2017
© Фото : ГТРК "Кубань"
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В понедельник вечером в Сочи обрушилась часть двухэтажного жилого дома с цоколем по улице Виноградной, 6. В результате инцидента погибла женщина.

По данным администрации Сочи, многоквартирный дом 1933 года постройки был признан аварийным в 2005 году, в соответствии с чем здание включили в муниципальную программу по переселению из аварийного жилищного фонда. Из 31 квартиры 25 были расселены, а жильцы оставшихся шести квартир пытались получить "лучшие условия" и отказывались переселяться. После обрушения 28 жильцов дома также остались в своих квартирах.

Вид на город Сочи. Архивное фото
© Fotolia / D1974
Обрушившийся в центре Сочи дом был признан аварийным в 2005 году
Как рассказала РИА Новости жительница дома Юлия Егошина, во вторник представители администрации встретились с жильцами и в очередной раз предложили переехать. Как и ранее городские власти предлагали переехать или в маневренный фонд в пансионате "Нева", или в дома по улицам Виноградной и Донской, которые, как утверждают жильцы, не были сданы в эксплуатацию. В ответ люди выдвинули свои требования.

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© МЧС России
Кадры с места обрушения части жилого дома в центре Сочи

Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"Мы отказались, так как нам не предоставили никакие документы на дома, также взамен наших квартир нам предлагают жилье меньшей площади. На такие условия мы, конечно, не согласны. Мы готовы переехать на равноценных жилищных условиях в дома, сданные в эксплуатацию", — рассказала Егошина.

Если других предложений от городских властей не поступит, подчеркнула жительница дома, люди останутся жить на Виноградной,6.

В свою очередь заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Максим Хватик сообщил РИА Новости, что у жителей дома имеются самовольные строения — веранды, балконы, террасы — с учетом которых они и хотят получить новое жилье большей площади, что является незаконным.

"Веранды, балконы и террасы не включаются в общую площадь. Помимо этого они не указаны в праве собственности жителей Виноградной,6. Поэтому мы не можем учитывать эти квадратные метры при предоставлении людям нового жилья", — пояснил Хватик.

Что касается новых домов, добавил Хватик, документы на объекты — разрешение на ввод в эксплуатацию и решение суда о признании права собственности за застройщиком — имеются, людям о них также заявляли. Сейчас пакет необходимых документов готовится для официальной рассылки жителям. Дальнейшие разногласия городские власти намерены решать мирным путем.

На месте обрушения жилого дома в Центральном районе Сочи. Архивное фото
© Фото : ГТРК "Кубань"
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"Попробуем еще организовать встречи, будем искать общие точки соприкосновения, чтобы решить вопрос переселения людей. Потому что их дом уже небезопасен для проживания. Надо находить совместные пути решения, которые устраивают, прежде всего, жильцов, и которые будут в рамках закона", — сообщил Хватик.

Если переговоры не увенчаются успехом, уточнил заместитель директора департамента, вопрос будет решаться в судебном порядке, так как жилищный кодекс предусматривает принудительное изъятие жилья по решению суда.

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Общество
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