Минобразования Мордовии объяснило, почему в республике так много медалистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл – РИА Новости. Число выпускников-медалистов в Мордовии, среди которых участники и призеры различных олимпиад, является результатом системной, грамотно выстроенной работы с детьми, сообщила РИА Новости первый заместитель министра образования республики Елена Солдатова.

Ранее начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко заявил, что каждый пятый выпускник в некоторых регионах России получает медаль, и такая статистика вызывает вопросы. По данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкессии медали получают 20% выпускников школ, в Адыгее — 17,7%, в Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области —14,7%. В среднем по России медали получают не более 10% выпускников, в Москве — 8,9%, в Петербурге — 7,1%.

"От рождения каждый ребенок талантлив, только эти способности и таланты необходимо раскрыть, выявить, поддержать, развить. Если работа в этом направлении выстроена с раннего дошкольного возраста, продолжается в школьном возрасте, и она выстроена правильно, грамотно и с методической точки зрения, и поддерживается материально, то тогда, безусловно, мы говорим в целом об успехах наших ребят в разных областях обучения, искусства, спорта… Посмотрите за последние три года, какой хороший показатель (побед на олимпиадах) для маленькой республики, это очень хороший показатель", — сказала Солдатова.

В рейтинге регионов, подготовленном экспертами сайта Olimpiada.ru по итогам заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников за последние три года, Мордовия заняла второе место после Москвы. При этом количество победителей и призеров всероссийских олимпиад в республике постоянно растет. По словам замминистра, в 2017 году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьники Мордовии завоевали 48 призовых мест, это рекорд за всю историю олимпиадного движения республики.

Кроме того, по ее словам, школьники принимают участие в мировых и международных олимпиадах и турнирах. За последние пять лет они стали обладателями 29 золотых, 44 серебряных и 36 бронзовых медалей международных олимпиад и турниров; 16 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей мировых предметных олимпиад школьников.

Солдатова отметила, что практически каждый ребенок, который является медалистом, не просто имеет отличные отметки по итогам обучения, но и обладает опытом по участию в конкурсах, олимпиадах по различным направлениям деятельности.

"Эта аргументация говорит не о том, что их много, а говорит об их качественной подготовке и о той работе, которая ведется на системной основе. А если работа ведется системно во всех направлениях, то, безусловно, и результат, он показателен", — добавила собеседница агентства.

По информации минобразования республики, в Мордовии создана сеть учреждений, обеспечивающих углубленное изучение предметов, связанных с научно-техническими и естественнонаучными предметными областями (математика, физика, химия, биология, информатика): в нее входят 11 лицеев, восемь школ. В 2014-2015 учебных годах в топ-500 и топ-200 лучших школ входили четыре городских и девять сельских общеобразовательных учреждений республики.