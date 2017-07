ВШЭ рассказала, с чем связаны высокие позиции российских вузов в рейтингах

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Последние два года стали для вузов России "урожайными" на высокие позиции в мировых рейтингах, это связано с мерами правительства по повышению глобальной конкурентоспособности российских вузов, заявила директор программы развития НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Ирина Карелина.

По версии компании Quacquarelli Symonds (QS), ВШЭ вошла в рейтинг лучших вузов мира, основанных после 1967 года. ВШЭ стала единственным российским высшим учебным заведением в списке и заняла 48 строчку из 50. Возглавил рейтинг Наньянский технологический университет (NTU) в Сингапуре, за ним следует Гонконгский университет науки и технологии (HKUST), замыкает тройку лидеров Корейский институт передовых технологий (KAIST). В пятерку лучших также вошли Городской университет Гонконга и Пхоханский университет науки и технологии (POSTECH).

"Для российских вузов 2016 и 2017 годы стали "урожайными" на высокие позиции в мировых рейтингах. Особенно значительные результаты мы видим в предметных рейтингах AWRU, QS, THE. Этот успех, безусловно, связан с одним из значимых проектов в области российского образования, реализуемый правительством Российской Федерации, — проектом повышения глобальной конкурентоспособности российских вузов", — сказала Карелина, слова которой приводит пресс-служба Проекта 5-100.

По ее словам, рейтинг молодых университетов относится к категории особых рейтингов, являясь возрастным срезом "университетов до 50 лет" институционального рейтинга QS.

"Далеко не каждому университету в таком возрасте можно набрать необходимый потенциал, чтобы оказаться видимым на мировой карте образования и науки. Высшая школа экономики, выбрав несколько лет назад своей стратегической целью выход на глобальный рынок, уверенно двигается на намеченному пути", — добавила представитель вуза.

Как в свою очередь сообщили в проектном офисе Проекта 5-100, вуз-победитель за последние два года значительно продвинулся в обозначенном рейтинге: если в 2015 году данный университет-участник Проекта 5-100 находился на позиции 81-90, в 2016 году – на позиции 51-60, то в 2017 году он уже вошел в топ-50 сильнейших молодых университетов мира. "При этом до 2015 года ни один из российских университетов не входил в обозначенный рейтинг", — говорится в сообщении.

По словам Карелиной, в копилке университета сейчас позиции в топ-листах 21 предметных и отраслевых рейтингов ARWU, QS, THE, US News&World Report, из которых 5 ТОП-100. В рейтингах QS и THE молодых университетов "Вышка" — единственный российский вуз на позиции Топ-50 и Топ–100 соответственно.

Международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов