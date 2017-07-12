В Кабардино-Балкарии перепроверят результаты выпускников-медалистов

НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии проведет перепроверку результатов выпускников-медалистов текущего года после критики Рособрнадзора, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.

Ранее начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко сообщил, что каждый пятый выпускник в некоторых регионах России получает медаль, и такая статистика вызывает вопросы. По данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкессии медали получают 20% выпускников школ, в Адыгее — 17,7%, в Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области — 14,7%. Между тем в среднем по России медали получают не более 10% выпускников, в Москве — 8,9%, в Петербурге — 7,1%.

"В настоящее время минобрнауки Кабардино-Балкарии комиссионно проводится работа по подведению итогов учебного года, проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, мониторингу качества учебного процесса в образовательных организациях, в том числе по вопросам получения медалей "За особые успехи в учении", — сказали в пресс-службе.

По данным министерства, все результаты медалистов этого года будут подвергнуты перепроверке и тщательному анализу. "Итоги этой работы планируется подвести 26 июля", — отметили в пресс-службе.